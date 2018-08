Alexis Sánchez fue titular y capitán en la derrota del Manchester United frente al Bayern Munich

Alexis Sánches volvió a ser titular en el Manchester United y, esta vez, lo hizo con la capitanía del conjunto dirigido por José Mourinho, que cayó inapelablemente ante el Bayern Munich por 1-0 a tan sólo 5 días del debut en Premier League.

En uno de los partidos más exigentes de esta pretemporada, los "Red Devils" mostraron una pobre imagen frente al multicampeón alemán.

No lograron armar contraataques efectivos, no tuvieron el balón y siempre estuvieron corriendo detrás de lo que propuso el ex equipo de Arturo Vidal.

De todas formas, la escuadra que dirige Niko Kovac sólo pudo adelantarse mediante un cabezazo del español Javi Martínez a los 59' que dejó sin chance al portero David De Gea.

El delantero chileno intentó pero no encontró socios para inquietar a Manuel Neuer.

Tras una pretemporada decepcionante, el cuadro inglés buscará mejorar su imagen contra el Leicester City, de local, en la primera fecha de la Premier League 2018-2019 este viernes a las 15.00 horas de Chile.