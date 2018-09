Arturo Vidal tras su primer partido como titular en Liga: "Poco a poco iré cogiendo el ritmo”

Arturo Vidal jugó su primer partido como titular en La Liga con en el F.C Barcelona en el empate 2-2 frente al Girona F.C en el Camp Nou, partido válido por la quinta fecha de LaLiga Santander 2018-19.

El chileno, que dio una asistencia a Lionel Messi en el primer tanto del cuadro catalán, habló con los medios terminado el compromiso y se refirió al papel que jugó el VAR en la polémica expulsión de Clément Lenglet a los 35 minutos de juego, debido a un supuesto codazo que le propinó a un jugador rival.

“El VAR es para ayudar y no para perjudicar. No puede pasar algo así, porque condiciona todo el juego y esperemos que no vuelva a suceder”, dijo el formado en Colo Colo.

La roja directa al zaguero francés fue determinante para el resto de partido del seleccionado nacional, que debió duplicar sus funciones en la elaboración de juego en el mediocampo y sobre exigirse físicamente.

“Es difícil medir la actuación del equipo en un partido así, pero hasta la expulsión teníamos el partido dominado”, añadió.

Además de la expulsión, Christian Stuani marcó el segundo tanto para el Girona F.C en el minuto 51; lo que motivó que Ernesto Valverde, DT del club, moviera las piezas y reemplazara al chileno por el brasileño Philippe Coutinho.

Al ser consultado por su adaptación al juego de F.C. Barcelona, Vidal aseguró que “para nada es difícil adaptarse al juego del Barça y menos para mí que he jugado en el Bayern Múnich y la Juventus, que son dos estilos muy distintos. Salgo de una lesión y poco a poco iré cogiendo el ritmo”.