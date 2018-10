El gesto de Arturo Vidal durante el partido del Barcelona que fue destacado en España

Arturo Vidal sumó su segundo partido como titular por el F.C. Barcelona en el empate 1-1 frente al Athletic Club de Bilbao, partido válido por la séptima fecha de LaLiga Santander 2018-19, disputado en el Camp Nou.

El volante chileno, a pesar de realizar un correcto compromiso al participar activamente de la elaboración de juego Culé, fue reemplazado en el minuto 55 por Lionel Messi, quien sorpresivamente no fue alineado en la oncena inicial.

No lo entendió ni él ni nadie: La reacción de la prensa española tras el temprano cambio de Vidal Arturo Vidal sigue sumando minutos por el F.C. Barcelona. El formado en Colo Colo fue titular en el empate 1-1 frente al Athletic Club disputado en el Camp Nou y comienza a cosechar sus primeros elogios por partede la prensa e hinchada catalana.

La modificación no gustó para nada al centrocampista chileno, quien no escondió su molestia. A través de un gesto el "Rey" llamó la atención de los hinchas y medios españoles.

“La reacción de Vidal al ser sustituido: ¿lío a la vista?”, tituló en un artículo el diario As, en el que señaló que Vidal "no termina de sentirse importante en el Barcelona. El chileno volvió a ser sustituido en el minuto 55 y terminó explotando. Al ver su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro, Vidal realizó una mueca y resopló expresando así su molestia con la decisión".

"El chileno todavía no ha disputado todavía 60 minutos seguidos con el conjunto blaugrana y la situación comienza a complicarse", sentenció.

Mundo Deportivo, a su vez, señaló que "el ex del Bayern de Múnich, al ver que era el escogido para abandonar el campo para que entrase Messi, cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y la decepción se dibujó en su rostro. Evidentemente, no esperaba salir del terreno de juego y no lo disimuló. Las imágenes de TV no dejaron lugar a las dudas”.

Por su parte, la hinchada del Barcelona también destacó el gesto de Vidal e hicieron alusión a la buena actuación del chileno frente al equipo de Eduardo Berizzo, señalando que no debiese haber sido sustituido.

