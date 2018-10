"No lo entendió ni él ni nadie": La reacción de la prensa española tras el temprano cambio de Vidal

Arturo Vidal sigue sumando minutos por el F.C. Barcelona. El formado en Colo Colo fue titular en el empate 1-1 frente al Athletic Club disputado en el Camp Nou y comienza a cosechar sus primeros elogios por parte de la prensa e hinchada catalana.

Pese a un buen rendimiento, el chileno abandonó el campo de juego en el minuto 55 al ser reemplazado por Lionel Messi, lo que no estuvo exento de polémica y acaloradas reacciones por parte de la prensa hispana, ya que la decisión de Ernesto Valverde, aseguran, fue injustificada.

Lo mejor del equipo: La reacción de los hinchas del Barça al partido de Arturo Vidal Este sábado, el Barcelona recibió al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou. Con el volante chileno Arturo Vidal desde el arranque, el equipo blaugrana tenía la misión de asegurar su liderato. El chileno se mostró bastante participativo en la elaboración de juego durante los 55 minutos que disputó.

“El cambio de Arturo Vidal no lo entendió ni él ni nadie”, tituló Marca tras culminado el compromiso. “De lo más potable del Barça. Peleó y ganó balones divididos de los que los suelen perder los azulgranas. Abortó un gol cantando de Williams. Dejó solo a Suárez con un pase magistral. Y no entendió el cambio. Ni él ni casi nadie”, sostuvo el medio español.

“El Barça suma dos puntos de nueve, atascado en las rotaciones y con unos resultados que ya no esconden el pobrísimo juego del equipo de Valverde. Munir salvó la derrota, pero no tapa el mal momento de Piqué, Rakitic, Dembélé. Y para un día que juega bien, Arturo Vidal fue sustituido”, cerró.

El diario Sport, por su parte, elaboró un artículo titulado “Arturo Vidal, solvencia sin premio”, que lo calificó como uno de los más destacados del partido.

“Su actuación frente al Athletic fue una de las pocas cosas positivas que tuvo el encuentro hasta ese momento. Sin duda fue el jugador azulgrana más destacado de la primera mitad en la zona ancha. Se las tuvo que ver cara a cara con Dani García, que le marcó al hombre. Y supo salir airoso. Combativo y con movilidad, siempre se ofreció para combinar y estuvo seguro en todos los pases”, señaló el medio.

“Vidal también estuvo providencial cuando al cuarto de hora evitó que Williams rematara cómodamente a puerta vacía. Su presión, lanzándose al suelo, impidió que el delantero rojiblanco disparara al quedarse sin espacio. Seguro que Arturo Vidal podría tener más presencia ofensiva en el Barça. Por personalidad, desde luego, está capacitado”, sentenció.

As, a su vez, afirmó que la actuación del centrocampista fue “su mejor partido hasta ahora. En los minutos que estuvo en el campo dio un recital de juego agresivo, en el buen sentido de la palabra, recuperando muchos balones y evitando las transiciones del rival. Además gracias a su ímpetu evitó un gol cantado de Williams cuando había superado ya a Ter Stegen. Su único problema es que sigue ralentizando en ocasiones el juego, pero está mejorando en ese aspecto”.

Finalmente, Mundo Deportivo destacó el partido del chileno y recalcó su reacción frente a la sustitución cuando se jugaban los primeros diez minutos del segundo tiempo:

“Vidal no ha brillado pero ha dejado un par de buenos pases (...) En la segunda parte, a los diez minutos, Valverde decidió dar entrada a Leo Messi para revitalizar el ataque azulgrana. El ex del Bayern de Múnich, al ver que era el escogido para abandonar el campo para que entrase Messi, cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y la decepción se dibujó en su rostro. Evidentemente, no esperaba salir del terreno de juego y no lo disimuló. Las imágenes de TV no dejaron lugar a las dudas", dijo el medio español.