Ronaldo envió un mensaje tras haber sido hospitalizado de urgencia en Ibiza

El ex futbolista brasileño Ronaldo Nazário de Lima fue ingresado al Hospital de Can Misses de Ibiza, donde se le diagnosticó una neumonía después de que acudiera al servicio de urgencias durante la tarde de este viernes. El ex delantero del "Scratch" actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.