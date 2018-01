¿Alexis y Cristiano Ronaldo juntos en Manchester United?

El futuro de Alexis Sánchez se podría resolver en las próximas horas, tal como reconoció el domingo el técnico de Arsenal FC, Arsene Wenger , y un club que arremetió con fuerza en su deseo de contar con el chileno es el Manchester United.

Para asegurar su llegada al Old Trafford, los “Diablos Rojos” estarían dispuestos a convertir al chileno en el jugador mejor pagado de la Premier League. Según publicó este lunes El Mercurio , el equipo de José Mourinho ofreció a los “Gunners” 28 millones de euros junto al pase del armenio Henrikh Mkhitaryan.

A lo anterior hay que sumarle el sueldo que recibiría el tocopillano: 350 mil libras semanales – algo así como 290 millones de pesos – lo que lo pondría por encima de las otras estrellas del fútbol inglés.

Pero eso no es todo. Si lo que Alexis busca es competitividad en Europa y conseguir títulos, Manchester United podría lograrlo con el retorno del portugués Cristiano Ronaldo.

Según publicó As , entre otros medios de España, “CR7” quiere dejar el Real Madrid y regresar al United.

“Se siente engañado por las promesas de renovación no cumplidas por Florentino y ha dicho basta. Ahora su prioridad se centra en regresar al United. Considera que Old Trafford es el escenario ideal para continuar su trayectoria”, expone As.

El entorno de Cristiano Ronaldo también asegura que “está totalmente hundido porque se siente engañado”, según expone el citado medio.

De esta forma cobra fuerza la posibilidad de que los campeones de América y de Europa se junten en el Manchester United. La gran incógnita sería quién usará la “7”, camiseta que estaría reservada para el chileno, pero que el portugués también vistió en su anterior paso por Old Trafford.