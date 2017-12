Conte reitera halago a Vidal: “Si tengo que ir a la guerra, me gustaría tenerlo de mi lado”

Antonio Conte se refirió a la posibilidad de que Arturo Vidal llega a Chelsea y así reeditar su época juntos en la Juventus, donde alcanzaron tres scudettos.

Aunque no confirmó las versiones que aseguran que llamó al volante de Bayern Munich para convencerlo, el técnico de los "Blues" reconoció que le gustaría contar con él y reiteró el alto concepto que tiene de él.

"Arturo es un jugador fantástico. Tengo mucho respeto por él. Estuvimos muchos años juntos", dijo tras la victoria 2-0 sobre el Brighton, que les permitió meterle presión al Manchester United por el segundo lugar de la Premier League.

Aunque el entrenador italiano aseguró que no le gustaba hablar de jugadores que no están en su equipo y "menos cuando los vinculan con nosotros", repitió la frase con la que alguna vez resumió la importancia que tiene Vidal para sus equipos: "Si tengo que ir a la guerra, me gustaría tenerlo de mi lado".

Vidal tiene contrato hasta 2019 con los alemanes, aunque se cree que los bávaros podrían venderlo a cambio de 60 millones de dólares.