¿Quiebre en el camarín del Arsenal? Las celebraciones de Sánchez abren la polémica en Inglaterra

Para Thierry Henry, leyenda del Arsenal, es un hecho: el camarín "gunner" está quebrado.

¿Sus pruebas? Las celebraciones de los dos goles de Alexis Sánchez en la victoria 3-2 del jueves sobre Crystal Palace.

El ex goleador lo asegura, aunque sin mucha base: "Hay una división. Sánches le pide a sus compañeros que vengan a celebrar: '¿Por qué no van? ¿No quieren celebrar?' No sé cuál es la situación, pero usualmente cuando tu equipo anota no te importa quién lo juega. Si te empiezas a preguntar: '¿Debo ir o no?', quiere decir que algo está pasando, aunque no sepamos qué".

El diario The Sun analizó la situación a través de las imágenes televisivas.

En ellas se ve, por ejemplo, al lateral Héctor Bellerín celebrando el segundo tanto de los londinenses en un grupo aparte, donde también está Jack Wilshere. Sin embargo, en el tercero es el primero en llegar junto a Sánchez y al rato aparece el volante inglés.

Así, el tema se centra en Laurent Koscielny, el central que aparece fijo en su sector en el 3-1 parcial.

Las suspicacias surgen también luego de reportes de un quiebre en el plantel por la decisión de Sánchez de no renovar su contrato y estar cada vez más cerca de abandonar el equipo, lo que habría desencadenado algunos encontrones entre el chileno, algunos compañeros y funcionarios del club.

Arsene Wenger descarta polémicas. "Siempre que alguien no arregla su contrato es cuestionado. La mejor forma de demostrar su compromiso es con actuaciones como esta", cerró el entrenador.