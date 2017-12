El AC Milan eligió el gol de Matías Fernández como el mejor del 2017

El chileno Matías Fernández este domingo ganó un nuevo premio como futbolista profesional al ser elegido por el AC Milan como el mejor gol de la temporada 2016-2017 con el tanto registrado en la fecha 29 de la Serie A contra Genoa.

Los “rojinegros” eligieron al ex Colo Colo por sobre el colombiano Cristian Zapata y el español Jesús Fernández “Suso” y lo publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Your votes are in! Chiuse le votazioni!

Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017!

Congratulations Mati! pic.twitter.com/VtzhdHvfPW