El Arsenal nuevamente no cita a Alexis Sánchez y Old Trafford venden bufandas del chileno

El director técnico del Arsenal, Arsene Wenger, no citó a Alexis Sánchez al partido contra el Crystal Palace por la jornada 24° de la Premier League.

El entrenador londinense, se contradijo ya que durante la semana afirmó que si la salida del tocopillano no se concretaba, ell nacional estaría dentro de los seleccionados para jugar en el Emirates Stadium.

Por esto mismo, nacen las dudas de qué pasará con el fichaje de Alexis, luego de que el DT del Manchester United José Mourinho, admitiera que el chileno está ad portas de llegar al club, asegurando que “No tiene sentido negarlo”.

Por otra parte, anoche se informó que Sánchez se habría despedido de sus compañeros en el hotel de concentración en Londres. Y hoy, fuera del Old Trafford, estadio de los “Diablos Rojos”, ya venden bufandas con el rostro del formado en Cobreloa.

Sanchez scarfs on sale at Old Trafford #mufc pic.twitter.com/uhZZoLEy8v