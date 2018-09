[FOTO] Claudio Bravo recibe una gran visita sorpresa mientras se recupera de su lesión

El portero chileno Claudio Bravo trabaja para recuperarse de la grave rotura del tendón de Aquiles que sufrió en su pie izquierdo la semana pasada.

Y entre las tantas muestras de cariño que el meta ha recibido, este miércoles tuvo la visita sorpresa del belga Kevin De Bruyne y del francés Eliaquim Mangala, sus compañeros en Manchester City, quienes también se recuperan de sus respectivas lesiones.

Bravo compartió una imagen de esta visita sorpresa a través de su cuenta de Twitter, agradeciendo el gesto de sus compañeros.

Surprise visitThanks guys, see you soon pic.twitter.com/RxCc8H8Z25