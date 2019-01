[FOTOS] A lo James Bond: Bielsa protagoniza portadas de medios ingleses por caso de espionaje

El técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, asumió su responsabilidad luego que se revelara que el rosarino envió a un miembro de su cuerpo técnico a observar de manera incógnita los entrenamientos de su equipo rival, el Derby County.

En una inesperada conferencia de prensa, el rosarino recalcó que no cometió ningún acto ilegal y descartó renunciar a su cargo.

Frente a esto, la prensa inglesa reaccionó y lo comparó en las portadas de los principales diarios como James Bond o incluso como Austin Power. "Live and let spy" o "Vive y deja espiar" es uno de los titulares que protagoniza el exseleccionador nacional de La Roja.

Revisa a continuación las portadas de los medios:

The Daily Telegraph Sport