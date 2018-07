[FOTOS] Sampaoli está en Chile mientras siguen saliendo detalles de su fracaso en Argentina

El técnico Jorge Sampaoli arribó esta jornada a Chile, en una de las primeras apariciones públicas del trasandino luego de su bullada y polémica salida de la Selección Argentina tras su fracaso en el Mundial de Rusia 2018.

El casildense llegó al Aeropuerto de Santiago, donde se encontró con algunos hinchas que aprovecharon de sacarse fotografías con el ex entrenador de Universidad de Chile y campeón con La Roja de la Copa América 2015.

El técnico llegó para sostener una serie de reuniones con algunos cercanos suyos acá en nuestro país, donde se va a quedar por cerca de una semana.

Las imágenes del arribo de Sampaoli a Chile Instagram @babiriveros

En tanto, al otro lado de la Cordillera de Los Andes se siguen conociendo detalles de lo que fue su magro paso por la Albiceleste, en declaraciones hechas por el ex embajador argentino en Ecuador, Luis Juez.

El político contó lo que fue el paso del combinado trasandino por Quito en octubre del 2017, cuando consiguió agónicamente la clasificación en la última fecha, tras derrotar por 3-1 a los ecuatorianos.

“Te dabas cuenta que Sampaoli tenía más humo que brasero de goma, no le daba bola nadie, loco”, confesó el entonces diplomático en el programa Carnota 910 de Radio La Red.

#Carnota910 @ljuez: “A la selección la tuve en Ecuador y Sampaoli no le daba bola a nadie. Este fue un proceso que se agotó. Le hubiese pasado a cualquier técnico, esta etapa de Messi y amigos tenía que terminar como terminó” l AM910 l https://t.co/XN2tD7OIJD — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 22 de julio de 2018

“Me hacía acordar a la relación mía con mi suegra, pobre, que se me cagó muriendo hace un mes y medio, viste; la vieja hablaba y nadie le daba bola, pobre. El tipo no tenía ninguna forma”, agregó, ejemplificando la poca atención que recibía de parte del plantel.

Así las cosas, Sampaoli busca algo de calma en la capital luego de su polémico ciclo al frente de la Selección Argentina, que aún sigue dando que hablar en el país trasandino.