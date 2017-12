Harry Kane iguala el récord goleador de Shearer y va por superar marca de Messi

El triplete conseguido por Harry Kane este sábado en la victoria del Tottenham ante el Burnley (3-0) le permitió al delantero inglés igualar el récord de goles en la Premier League en un año natural que tenía Alan Shearer con 36.

Kane, no obstante, lo ha conseguido en menos partidos que lo que necesitó el entonces atacante del Blackburn Rovers (35 por 42).

Al delantero de los Spurs, de 24 años, podría aún superar la marca, ya que el próximo martes disputará contra el Southampton el último partido del año.

"Soy consciente que he igualado el récord de Alan Shearer. Cuando se aproximaba el partido me he dicho que podía marcar dos, con el partido del Southampton por jugar", declaró Kane tras el encuentro. "Vamos a ver qué pasa en el Boxing Day", añadió.

"Estoy feliz por él, porque no solo hemos logrado los tres puntos, sino que también ha igualado a Alan Shearer", destacó su entrenador Mauricio Pochettino. "Es un gran logro para una persona como él", añadió el técnico argentino.

Kane sigue demostrando su olfato goleador. AFP

"Harry es tan importante (...) No solo contribuye con sus goles, sino también con su actitud y su profesionalismo. Es un gran ejemplo para todo el mundo", insistió.

Sobre la escena europea, el inglés llega a los 53 goles en todas las competiciones en el presente año (siete de ellos con la selección inglesa) e iguala al uruguayo Edinson Cavani (París SG), al portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y al polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich).

Kane se coloca así a un solo gol del máximo goleador en las grandes ligas europeas: el argentino del Barcelona, Lionel Messi (54).

A diferencia del resto de goleadores, que ya están todos de vacaciones y no volverán a jugar hasta 2018, Kane tiene aún un encuentro para mejorar sus números.

El récord absoluto está en los 91 que marcó Messi en 2012.