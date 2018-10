"Lo mejor del equipo": La reacción de los hinchas del Barça al partido de Arturo Vidal

Este sábado, el Barcelona recibió al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou. Con el volante chileno Arturo Vidal desde el arranque, el equipo blaugrana tenía la misión de asegurar su liderato.

El chileno se mostró bastante participativo en la elaboración de juego durante los 55 minutos que disputó. Y en materia defensiva se vio muy sólido en cuanto a la recuperación y el marcaje.

De hecho su desempeño fue valorado positivamente por gran parte de los hinchas del cuadro catalán. Otros, sin embargo, criticaron su participación.

De igual forma, los comentarios positivos reinaron y, sobre todo, la falta de explicaciones al cambio. Pues los hinchas se volcaron sobre la figura de Rakitic como el principal candidato a dejar la cancha en lugar del chileno.

Cabe señalar que Ernesto Valverde optó por hacer ingresar a Lionel Messi en reemplazo del chileno, cuando su equipo caía por la cuenta mínima. Finalmente, el partido terminó en empate 1-1.

¿Y porque no saca a Rakitic? Arturo Vidal ha sido mil veces mejor que él hoy

No entiendo lo de quitar a Arturo Vidal antes que a Rakitic

Me está encantando Arturo Vidal. Y no tiene ADN Barça..

No entenc pq ha canviat a Arturo Vidal #frac1

No es por defender el juego, pero Arturo Vidal ha hecho un pase de gol que no le he visto en tres años a Rakitic.