Nuevo compañero de Alexis en el United se deshace en elogios: “Es realmente bueno”

El lateral izquierdo de Manchester United, el inglés Luke Shaw, contó al sitio oficial del club cómo han sido los primeros entrenamientos de Alexis Sánchez en Old Trafford, destacando que “en estos días ha hecho cosas increíbles”.

“Es realmente bueno. Ha entrenado los tres últimos días y ha sido increíble. Todos sabíamos de lo que era capaz y en estos días ha hecho cosas increíbles”, comentó el jugador de 22 años.

