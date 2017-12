Sampaoli le baja el perfil a incidente con la policía: "Fue un hecho totalmente menor"

El entrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli, tuvo su primera aparición pública tras maltratar verbalmente a un funcionario policial luego del matrimonio de su hija Sabrina en la localidad de Casilda, Santa Fe.

En una actividad organizada por la Universidad de Chile, el ex técnico del cuadro azul reflexionó sobre su paso por el equipo, de los trabajos para alcanzar la Copa Sudamericana en 2011 y de su participación en "La Roja".

Consultado por el incidente donde Sampaoli le reprochó a una agente policial "Cobrás 100 pesos por mes, gil" al ser sorprendido comentiendo una falta de tránsito, el seleccionador argentino advirtió que "fue un hecho totalmente menor. Que fue solamente una discusión pero lamentablmente hoy se valoriza mucho" este tipo de acontecimientos.

"Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, de ver cómo al otro le va mal", se excusó Sampaoli por la polémica.

Anteriormente, durante la tarde de este martes, Sampaoli ofreció disculpas a la municipalidad de Casilda, las que luego hizo públicas en un comunicado emitido por la Asociación de Fútbol Argentino.

"El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias", aseguró.