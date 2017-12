Sampaoli llega a Chile en silencio tras polémica con la policía en Argentina

Desde la salida de vuelos internacionales hasta el estacionamiento de la terminal casi sin emitir declaraciones. Así fue la llegada a Santiago de Jorge Sampaoli, quien esta noche participará de un encuentro con hinchas de Universidad de Chile en el Club Chocolate, en Bellavista.

Aunque esbozó un "muy bien" cuando le consultaron por sus expectativas respecto del evento con los fanáticos azules, el técnico de la selección argentina no se refirió a nada más ni mucho menos a la polémica que protagonizó con un policía de tránsito en Casilda, en el madrugada del sábado.

Luego del matrimonio de su hija Sabrina, el auto en que viajaba el ex DT de "La Roja" fue detenido por el agente debido a que en él iban ocho personas, tres más de lo permitido.

[VIDEO] Sampaoli insulta a policías en Argentina: "¡Cobrás 100 pesos por mes, gil!" Sampaoli El DT fue grabado en un control regresando de un matrimonio, siendo obligado a bajar bajo aparente influencia del alcohol por exceso de ocupantes.

Al bajarse del vehículo, el adiestrador maltrató verbalmente al policía, situación que provocó indignación en Argentina y hasta personalidades pidiendo su renuncia.

"Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo el técnico al oficial.

Sampaoli ofreció disculpas providas a la municipalidad de Casilda, las que luego hizo públicas en un comunicado emitido por la Asociación de Fútbol Argentino.

"El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias", aseguró.

VEA EN ESTA NOTA DE CDF EL VIDEO DE LA LLEGADA DE SAMPAOLI AL PAIS.