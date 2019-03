[VIDEO] Así recuerda Luis Enrique la disputa por el arco de FC Barcelona entre Bravo y Ter Stegen

El portero chileno Claudio Bravo y el alemán Marc-André Ter Stegen coincidieron en FC Barcelona entre 2014 y 2016, temporadas en las que protagonizaron una competitiva disputa por el arco del elenco catalán.

El actual seleccionador de España, Luis Enrique, fue el estratega de los “blaugranas” en esas tres campañas y en una entrevista con el diario Marca recordó cómo fue aquella disputa por adueñarse de los tres palos.

[VIDEO] El cariñoso encuentro entre Bravo y Ter Stegen durante la Copa Confederaciones 2017

El DT comentó que el alemán “era el fichaje estelar. Me dicen que trae Claudio Bravo, y digo, tráelo también. Tenía que suplir a Valdés. Y salió como salió. Me encanta Ter Stegen, fue maduro para aceptar su rol no principal. Hizo un ejercicio de madurez bestial. Es muy difícil en el mundo encontrar un portero tan plástico como él. Parece una obra de arte. Pero empezó mejor Bravo”.

Recordar que la primera temporada tuvo a Bravo como titular en 37 partidos de la Liga y a Jordi Masip en uno, mientras que Ter Stegen no disputó ningún compromiso en aquel certamen, sólo sumó minutos en la Champions League.

En la segunda campaña Bravo disputó 32 encuentros y Ter Stegen siete. Recién en la tercera el germano se consagró como estelar en la Liga, con 36 duelo frente a uno de Bravo y otro del holandés Jasper Cillesen.