[VIDEO] "Cuidado que en cualquier momento llego": El aviso de Maradona en el aniversario de Boca

Diego Maradona dirige actualmente a Dorados de Sinaloa en México, pero no se olvidó del equipo de sus amores Boca Juniors en su aniversario número 114 que los Xeneizes festejan este miércoles.

A través de un video que el propio elenco argentino publicó en su cuenta de Twitter, el “10” manifestó todo su amor por Boca comparando al equipo de fútbol con “el beso de mamá”.

“Acá está el bostero número 1 y el número 100 mil. Boca es una enfermedad, no tiene comparación. Es pasión, algo que te corre por las venas y no lo podés entender. Cuando vas a la cancha para ver la azul y oro te tiembla todo el cuerpo. Pero te tiembla por amor, no por miedo como otros”, expresó el ídolo.

“#Boca, sos el beso de mi mamá”, el saludo de Diego, que con #OrgulloXeneize lo vimos vestir la azul y oro. pic.twitter.com/PQwWHhwLBU — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 3 de abril de 2019

Maradona agregó que la pasión va más allá de la victoria o la derrota, asegurando que él sigue apoyando al equipo aunque haya perdido el martes ante Paranaense en Copa Libertadores o que no pueda lograr el título continental desde 2007.

Además dejó entrever la posibilidad de regresar al club de sus amores como director técnico.

“No me importa que no hayamos ganado. Soy más de Boca que nunca. Y cuidado, que en cualquier momento llego. No voy a echar a nadie, pero en cualquier momento entro en la comisión y me pongo los cortos. Aguante la 12 y aguante Boca. Sos el beso de mi mamá”, cerró.