[VIDEO] Sin duelos de chilenos y con Alexis ante Cristiano: Así quedaron los grupos de la Champions

Este jueves se llevó a cabo en Mónaco el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2018-19, instancia en la que cuatro chilenos dirán presente: Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Nicolás Castillo.

Destacar que en esta fase grupal no habrá cruces entre chilenos, pero destaca el enfrentamiento entre el Manchester United de Alexis y la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien además desafiará a su compatriota y antiguo entrenador en el Real Madrid, José Mourinho.

