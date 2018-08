[VIDEO] El furioso descargo del arquero de San Lorenzo tras eliminar a Temuco de la Sudamericana

A pesar de las dos victorias en cancha, tanto en Buenos Aires como en Chile, Deportes Temuco quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2018 a manos de San Lorenzo, equipo que perdió en el duelo de ida jugado en Buenos Aires, pero finalmente se rectificó otorgando un 3 a 0 a favor de los argentinos por problemas con la inscripción de un jugador del equipo chileno.

Tras la victoria por 1-0 en la revancha, que de todas maneras decretó el pase del “Ciclón” a la siguiente ronda, varios hinchas de Temuco reaccionaron lanzando objetos contundentes desde las tribunas. Incluso cortándole el pómulo a uno de los ayudantes del entrenador Claudio Biaggio .

Posterior al partido, el entrenador Claudio Biaggio y el arquero de San Lorenzo, Nicolás Navarro, acudieron a la conferencia de prensa post partido, donde también fueron provocados por los medios locales. “¿No debería darle un poquito de vergüenza clasificar de esta manera, haber perdido los dos encuentros, tanto en Buenos Aires como acá?", fue la pregunta que hizo estallar todo.

Ante la controversial pregunta, el golero del “Ciclón” respondió tajante: “Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile. De ser argentino no tenemos ninguna vergüenza nosotros. Nosotros no hubiéramos mandado a nuestra hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido. No vi un policía. Somos colegas igual que ellos. Fue un error y se agarraron con San Lorenzo. No teníamos predio (campo de entrenamiento) para ir a entrenar, nos quisieron suspender el hotel para concentrar, sufrimos insultos y le abrieron el ojo al profe nuestro. A mí me daría vergüenza eso”, declaró.

Temuco vs San Lorenzo Agencia Uno

Sin embargo, el momento más tenso de la conferencia fue cuando Navarro expresó que “en Argentina estas cosas no suceden”, lo que trajo consigo la reacción de los periodistas presentes, quienes se rieron a carcajadas de las palabras del portero.

“Yo no me reiría tanto, es preocupante. Sabemos que tenemos que mejorar un montón de cosas como país, pero ustedes a veces se tiran contra los argentinos y lo que pasó es vergonzoso. Me estoy yendo sin cambiar porque nos cortaron el agua y nos vamos a bañar al hotel. ¿Qué más falta que hagan? Eso es vergonzoso", finalizó.