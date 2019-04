[VIDEO] Miiko Albornoz sufre grave lesión en Alemania y se perderá Copa América

El chileno sueco Miiko Albornoz sufrió una grave lesión en Alemania al cortarse parcialmente el ligamento externo del tobillo izquierdo. Con esto el lateral de Hannover 96 se perderá el resto de la temporada al permanecer lejos de cualquier actividad deportiva por un par de meses.

Albornoz abandonó el domingo pasado el partido por la Bundesliga entre su escuadra y Schalke a los 61 minutos de juego, tras lo cual su club confirmó la lesión.

Además el propio futbolista de 28 años publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

El tratamiento de su lesión es todavía un misterio, así como los plazos de recuperación, pues Hannover no ha informado si se someterá a alguna cirugía o sólo realizará terapia. Eso sí, a pesar de que Reinaldo Rueda no lo volvió a considerar en La Roja desde el amistoso ante Corea del Sur, en septiembre del año pasado, es prácticamente un hecho que no estará disponible para ser alternativa en la Copa América, entre el 14 de junio y el 7 de julio.

Su equipo, Hannover 96, es además el colista de la Bundesliga con 14 puntos, sólo tres triunfos en 27 encuentros.