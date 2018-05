[VIDEO] Mo Salah no fue el primero: La otra vez que Ramos intentó hacer su “llave”

La lesión que le causó el español Sergio Ramos al egipcio Mohamed Salah en la final de la Champions League, que ganó luego el Real Madrid por 3-1 sobre Liverpool , sigue generando reacciones en las redes sociales .

Si antes fueron las airadas críticas de los hinchas contra su maniobra que sacó del partido al astro africano, ahora los fanáticos recordaron la final de la anterior Liga de Campeones contra la Juventus, donde el zaguero habría intentado hacer lo mismo.

En el duelo ante la “Vecchia Signora”, cuando el partido también estaba sin decidirse con 1-1 en el marcador, el central hispano enganchó su brazo con el de Dani Alves y se lo llevó al piso, tal como lo hizo con Salah .

En otro video, se puede ver cómo el capitán de los “merengues” se ríe mientras el egipcio abandona el estadio entre lágrimas , sabiendo que también peligraba su histórica participación en el Mundial con su selección tras 28 años .

Además, otros sacaron a luz cómo el zaguero golpeó al meta Loris Karius con un codazo en el rostro , previo a los groseros errores que cometió el alemán y que le costaron finalmente el título a los “Reds”.

In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC #UCLFinal pic.twitter.com/dv0far0rva

Pero eso no fue todo, pues otros fueron más allá e hicieron una recopilación de todas las veces que Ramos enfrentó al Barcelona, mostrando toda la agresividad que descargó contra Lionel Messi.

Sin embargo, y tal como se aprecia en las imágenes, el ágil drible del argentino ayudó en más de una ocasión a librarse de los feroces golpes lanzados por el defensa.

Ramos vs. Messi, los momentos más sucios. Lo que Ramos le hizo a Salah no es sorpresa, lo ha estado haciendo por mucho tiempo. A Messi está tratando de lastimarlo desde hace 10 años. No tiene ningún respeto por los jugadores rivales. Es el jugador más agresivo y sucio del mundo. pic.twitter.com/DYxj7Mr6J8