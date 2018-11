[VIDEO] Neymar arriesga una condena de hasta seis años de cárcel en España

El juez encargado de enjuiciar en España al delantero brasileño Neymar, por las irregularidades en su traspaso al Barcelona, cree que podría ser condenado hasta a seis años de cárcel, por lo que tendrían que ser tres magistrados los encargados de juzgarlo y no uno, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Neymar, sus padres, el presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su antecesor en el cargo Sandro Rosell están pendientes de ser juzgados en España por un presunto delito de corrupción entre particulares.

Bartomeu, Rosell y el Barcelona tendrán que responder además por un delito de estafa, cargo que por el que también deberán comparecer el ex club de Neymar en Brasil, el Santos, y su ex presidente Odilio Rodrigues Filho.

El caso emana de una denuncia del grupo brasileño DIS, antiguo poseedor de una parte de los derechos del jugador y acusación particular en este caso, que se consideró perjudicado en el traspaso del actual delantero del PSG al Barcelona.

[VIDEO] Neymar enloquece con túnel de Philippe Coutinho a Filipe Luis

