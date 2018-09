[VIDEO] Neymar enloquece con túnel de Philippe Coutinho a Filipe Luis

Brasil venció 2-0 a Estados Unidos el viernes en Nueva Jersey y ahora se prepara para enfrentar a El Salvador este martes a las 21:05 horas de nuestro país en Washington, en sus primeros dos encuentros amistosos después del Mundial de Rusia 2018.

En medio de las prácticas de la “Verdeamarelha”, Philippe Coutinho le hizo un túnel a Filipe Luis que enloqueció a Neymar, a juzgar por su reacción.

Philippe Coutinho just embarrassing Filipe Luis in training!



Neymar’s reaction is just amazing! #Brazil #Coutinho #Neymar #Barcelona #PSG



Via Sport360 pic.twitter.com/DQgTtC9hXF