[VIDEO] La nueva camiseta que utilizará Alexis Sánchez en Manchester United

Manchester United presentó oficialmente la nueva camiseta que el delantero chileno Alexis Sánchez y sus compañeros utilizarán esta temporada.

Previamente los “Red Devils” lanzaron su tercer uniforme, que será en tonos grises azulados, por lo que sólo faltaría conocer la indumentaria de visita, que se presume podría ser de color rosa.

Manchester United es uno de los equipos más populares del mundo y en concepto de ventas de camisetas sólo es comparable a FC Barcelona y Real Madrid.

