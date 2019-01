[VIDEO] Polémica por restricciones a mujeres en Supercopa de Italia da la vuelta el mundo

Juventus y AC Milan disputarán el próximo miércoles 16 de enero la Supercopa de Italia en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita, una definición que ha generado polémica mundial. Esto porque sólo se venderán entradas para los hombres y las mujeres que deseen ir deberán hacerlo acompañadas.

La Serie A, organizadora del evento, publicó este miércoles las entradas para la Supercopa . En el mapa se aprecian dos zonas: las singles –moradas y verdes– reservadas exclusivamente para hombres, que son las ubicaciones más cercanas al campo de juego y con mejor vista, y las families, donde pueden asistir las mujeres acompañadas por un hombre.

También se les recomienda a las mujeres extranjeras que asistan al partido vestir el traje negro oficial del país.

Recordar que en Arabia Saudita se permite el ingreso de mujeres a los estadios recién desde enero de 2018.

La Supercopa de Italia ya había salido anteriormente de su país. En 2002 se disputó en Libia por expresa petición de Muamar el Gadafi, mientras que en 2014 y 2016 se trasladó a Qatar. También se jugó dos veces en Estados Unidos y otras cuatro en China.

