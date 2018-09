[VIDEO] La respuesta del DT del Real Madrid a Lionel Messi por la partida de Cristiano Ronaldo

"Me sorprendió su decisión, no lo imaginaba fuera del Madrid, ni tampoco que se fuera a la Juventus". Esas fueron las palabras de Lionel Messi sobre la partida de Cristiano Ronaldo desde la escuadra madridista.

Cambio de club del portugués que significó el fin de una era, en la que "CR7" y la "Pulga" disputaban palmo a palmo en la misma liga por definir quién es el mejor jugador del mundo. Dos potencias de fútbol actual quienes vieron separados sus caminos desde el fútbol español.

Messi sostuvo en una radio catalana que la ida de Ronaldo "hace menos bueno" al conjunto merengue. Declaraciones que tuvieron inmediata respuesta desde Madrid.

Julen Lopetegui, ex seleccionador de España y nuevo DT de los blancos, manifestó que no comparte la apreciación del argentino. "No voy a catalogar lo que haya podido decir, quien conoce a los jugadores del Real Madrid...", haciendo una pausa con la que trató de explicar que confía en su plantilla. Técnico que evitó entrar en polémicas en conversación con el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Con respecto a la lucha por el premio "The Best" al mejor jugador del mundo, en el que Cristiano compite con Salah y Luka Modric, Lopetegui tiene claro a su favorito.

"Se lo daría a nuestro jugador, a Modric, lo tengo clarísimo", expresó el español en referencia a su pupilo, el cual ya obtuvo el galardón al mejor jugador del a UEFA, dejando en el camino a Cristiano Ronaldo.