[VIDEO] ¿Será este su secreto? Los sorprendentes resultados de exámenes médicos de Cristiano

Este lunes se dieron a conocer los resultados de los exámenes médicos a los que Juventus sometió al portugués Cristiano Ronaldo, su fichaje estrella para esta temporada, los cuales arrojaron sorprendentes conclusiones sobre el estado de forma del delantero de 33 años.

De acuerdo a la información divulgada por el periodista especializado Matteo Bonetti, de beIN Sports USA, el estado físico del astro luso se ha comparado con el de un jugador de 20 años.

Su grasa corporal es del 7%, mientras que el promedio varía entre 10-11%, y su masa muscular corresponde a 50%, por encima de la media que es 46%. Además, alcanzó la velocidad más alta durante el Mundial de Rusia 2018 con una velocidad de 33,98 kph.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament