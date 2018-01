Volante de Arsenal que se burló de Alexis lo repasa: “Ahora hay jugadores luchando cada minuto”

El volante egipcio Mohamed Elneny del Arsenal nuevamente hace noticia por los comentarios que sube a sus redes sociales, luego que este jueves publicara un polémico mensaje que muchos entendieron como un claro recado a Alexis Sánchez tras su partida al Manchester United.

Y es que si ya era curioso que ninguno de sus ahora ex compañeros lo despidiera tras emigrar a Old Trafford, ayer su sumaron las palabras del técnico Arsene Wenger , quien culpó al tocopillano por “la incertidumbre en nuestro camarín”.

“Perdimos a un gran jugador en Alexis Sánchez, pero cuando un equipo no sabe lo que sucede en el vestuario, hay menos claridad y concentración en los partidos. Sabemos que tenemos que lidiar con eso ahora”, señaló el francés.

Y hoy la polémica nuevamente fue reavivada por un controvertido mensaje de Elneny en Twitter, que señaló que “ahora hay jugadores luchando cada minuto por el escudo y los hinchas”, sólo cuatro días después que se confirmara el arribo del chileno a los “Diablos Rojos”.

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans #WeAreTheArsenal Wembley time pic.twitter.com/reiS70hMRd

El egipcio ya había antes aludido directamente a Alexis, cuando se burló de él por la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia 2018.

Who will come with me Russia@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn