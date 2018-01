Wenger minimiza salida de Alexis Sánchez comparándola con la de Van Persie

El técnico del Arsenal, el francés Arsene Wenger, minimizó este viernes la salida del delantero chileno Alexis Sánchez de su equipo, ad portas de que se confirme su partida al Manchester United, asegurando que no “dolerá” tanto como la situación que ocurrió con el astro holandés Robin Van Persie en 2012.

“Nuestros fanáticos saben que Alexis no extenderá su contrato, han aceptado esa idea y el hecho de que no será tráfico en un solo sentido”, aseguró sobre la marcha del tocopillano a los “Diablos Rojos” en diálogo con The Telegraph.

“También será tráfico de otro sentido, y eso hace que todo sea un poco más suave, tal vez un poco menos decepcionante. Perdemos un jugador, sí, pero podríamos ganar otro jugador. Creo que uno reemplazaría al otro”, agregó sobre la llegada del armenio Henrikh Mkhitaryan.

Además, habló sobre los millonarios montos de la operación, señalando que “llegamos a un nivel donde el dinero para los jugadores que están libres es tan grande, y las transferencias son tan grandes, que los jugadores piensan: ‘Es mejor que vaya al final de mi contrato’”.

Alexis Sánchez Agencia Uno

Finalmente, comparó la situación del chileno con la del astro holandés Robin Van Persie, quien a mediados del 2012 se cambió del Emirates Stadium al Old Trafford, luego de estar 8 temporadas bajo la disciplina “Gunner”.

“Cogimos a Van Persie cuando jugaba en el equipo de reserva en Feyenoord. Hicimos un largo trabajo con él. Cuando los llevas allí y, después de que se van, eso es lo más doloroso”, cerró.

En tanto, otro técnico que se refirió a la situación de Alexis fue el alemán Jürgen Klopp del Liverpool, quien señaló que “no tengo nada que decir acerca de las cifras. Pero la llegada de Sánchez tiene sentido para casi todos los equipos del mundo, porque es un muy buen jugador”.