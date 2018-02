Bravo no le hace caso a las críticas: “Sé de sobra las cosas que puedo hacer y aportar al equipo”

El arquero chileno Claudio Bravo compartió sus impresiones luego de ganar la Copa de La Liga junto al Manchester City al derrotar por 3-0 al Arsenal este domingo, lo que significó su primer título con los “citizens” y el decimotercero de toda su carrera.

"Siempre ha sido mi idea estar de la mejor manera posible, trabajar fuerte y conseguir muchos títulos. Me queda la satisfacción de haber hecho lo mejor en este torneo y haber alzado un nuevo trofeo, que es algo importante y que lo atesoro de una manera muy buena”, expresó ante los medios en la zona mixta.

Respecto a las críticas que rondan en torno a sus actuaciones, el meta nacional afirmó que “estoy tranquilo. Sé de sobra las cosas que puedo hacer y aportar al equipo. Desde el día uno que llegué siempre he hecho lo mismo. Me queda la tranquilidad de que he hecho las cosas bien, más allá de las cosas que se hablen”.

Al ser consultado por la asistencia que le otorgó a Sergio Agüero en el primer tanto de su equipo, explicó que "nace de todo, de la picardía, de lo que trabajamos en la semana. Son jugadas difíciles que puedan salir, pero Sergio se mueve muy bien y se pudo lograr hacer el gol de aquella manera".

Finalmente, Bravo valoró a lo hecho por los ‘Gunners’ señalando que “nos enfrentamos a un gran equipo, que también está acostumbrado a llegar a estas instancias y nos vamos con la satisfacción de haber conseguido el objetivo".