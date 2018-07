La "U" cae por goleada frente a Antofagasta y extiende su mal momento

Universidad de Chile está en un pésimo momento administrativo y futbolístico, que quedó plasmado en la goleada que recibió a manos de Deportes Antofagasta, que se aprovechó del débil cuadro dirigido por Frank Kudelka y le propinó una goleada: 4-0.

Tras unos últimos días convulsos en el CDA, con la balacera a los hinchas, la salida polémica de Mauricio Pinilla y el fichaje de Araos por Corinthians, las dudas sobre el rendimiento en la cancha de los 'laicos' comenzaron a aparecer. Y se confirmaron.

En el norte, la "U" mostró su peor cara y no pudo dominar nunca a unos "pumas" que con muy poco, se llevaron los 3 puntos y con goleada.

En un primer tiempo parejo por el mal juego de ambos cuadros, no hubo oportunidades. El cuadro santiaguino no logró encontrar la forma de entrar a un Antofagasta que no tenía problemas en replegarse.

Con la llegada del segundo tiempo, llegaron los goles. Tras una desinteligencia en la defensa azul, fue Rodrigo Contreras que entró habilitado y abrió la cuenta a los 46'.

Antofagasta Agencia UNO

Tan sólo 3 minutos después, Rodrigo Contreras nuvemente, agarró el balón en el aire y de volea firmó el segundo para los locales, tras otra falla de la defensa azul y un gran Eduard Bello, de los mejores del cuadro dirigido por Nicolás Larcamón.

Y lo peor estaba por llegar, ya que cuando los universitarios intentaron con más fuerza que fútbol descontar, otra vez se vieron débiles en la retaguardia y Michael Lepe definió totalmente solo tras una gran asistencia de Felipe Flores.

Se vienen días complicados en Universidad de Chile, que intentará traer un refuerzo que reemplace a Pinilla y encontrar una identidad de juego que la saque de este mal momento por el que atraviesan.

A un minuto del final del partido, Eduard Bello tuvo su premio tras una gran actuación y marcó el 4-0 definitivo que significó la goleada de los "Pumas".