Arde Colo Colo: Guede protagoniza conflicto que tiene en jaque a Blanco y Negro

En medio de la escasez de refuerzos, un nuevo conflicto estalló al interior de Colo Colo. El técnico argentino Pablo Guede rompió relaciones con el jefe del área técnica del fútbol joven, el español Manuel Crespo, en una disputa que no ve solución y que tiene en vilo a la directiva de Blanco y Negro que encabeza Aníbal Mosa.

El problema se acrecienta considerando que el hispano llegó por expresa petición del entrenador trasandino, quien lo trajo hace un año al Monumental para hacerse cargo de una división intermedia que potenciara al primer equipo.

Luego, tras la salida de Carlos Pedemonte en septiembre pasado, Crespo se hizo cargo de todas las series formativas del “Cacique”, asumiendo con plenas facultades en cadetes para hacer los cambios que estimara necesarios.

Manuel Crespo Colo Colo

Sin embargo, las cosas poco a poco comenzaron a cambiar entre el DT y su colaborador, a quien conocía desde su paso por San Lorenzo de Almagro.

Unas de las razones del quiebre entre ambos es la intromisión del entrenador en decisiones, como su intención de poner a sus ayudantes a cargo de los equipos de inferiores, con Agustín “Cucho” Salvatierra en la Sub 19 y Jorge Schwager en la Sub 15.

Eso fue desgastando su cercana relación, a tal punto que hoy en día es nula y no se hablan. Incluso, Guede expresó que Crespo ya no era una persona de su confianza, lo que tiene complicado en demasía a los directivos en Macul que no saben qué hacer.

Pablo Guede Agencia Uno

Pese a ello, en las últimas semanas en el Monumental se han hecho ajustes en el fútbol joven, pero no se descarta que el español presente su dimisión una vez que los albos disputen la Copa Libertadores sub 20 que se jugará en Uruguay desde el 10 y hasta el 24 de febrero.

Así las cosas, mientras el foco principal sigue puesto en contrataciones de jugadores, Mosa deberá lidiar con la “piedra en el zapato” que significa el entuerto entre Guede y quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores en Colo Colo.