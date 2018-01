Beñat San José valora el trabajo de Mario Salas: “Se nota la buena mano del técnico anterior”

Este viernes Beñat San José conversó con los medios y comentó lo que ha sido su llegada a Universidad Católica y cómo ha trabajado con el grupo de jugadores que cuenta. También evaluó la opción de algunos refuerzos que se pueden sumar a San Carlos de Apoquindo.

Respecto a lo que ha significado imponer su estilo de juego, señaló que “en el fútbol, como es un juego muy complejo, siempre cuesta cambiar ideas, pero con la actitud que tienen estos jugadores, el talento, todo está siendo muy fácil, son muy profesionales”.

Además valoró el trabajo hecho por el actual técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, expresando que “hemos recibido un equipo súper trabajado, intenso, disciplinado, se nota la buena mano del staff, del técnico anterior”.

Al ser consultado por la posible salida de alguno de sus jugadores, afirmó que cuenta con un plantel numeroso, por lo que si alguien quiere partir de la UC para tener mayor continuidad o sumar más minutos, sabrán adaptarse a aquella situación.

“Con los jugadores que tenemos es normal que haya interés de los clubes de Chile y de afuera, estoy muy contento con todos ellos, pero si el club, el jugador y todos los involucrados, estiman convenientes que un jugador salga, yo voy a estar en la misma sintonía”, sentenció el estratega español.

Beñat San José Agencia Uno

En cuanto a posibles refuerzos, Beñat asumió que “es lógico que estemos buscando un nueve extranjero porque el que estaba se fue la temporada pasada. Para nosotros es muy importante que encaje bien el jugador que a priori pueda venir y si no encaja estoy muy contento con los delanteros que tenemos”.

Finalmente, el ex DT del Bolívar dijo que está al tanto de que el argentino Sebastián Sáez quiere llegar a los "cruzados", pero que “el club no quiere dejar a salir al jugador, y cuando un club no lo quiere dejar salir hay poco que hacer”, cerró.