Corujo y sus diferencias con Beccacece: “Si él se hubiese ido antes, yo me quedaba en la U”

Mathias Corujo, actual jugador de Peñarol, confesó diferentes episodios que vivió en su paso por Universidad de Chile, especialmente con el técnico Sebastián Beccacece, quien asumió el equipo tras la salida de Martin Lasarte.

“No me sentía cómodo en la U con Beccacece. Por su forma de manejarse, de ser, de relacionarse con los jugadores, conmigo, no me sentía cómodo. Me parecía sí, que tenía muy buenos trabajos y una idea interesante de funcionamiento y creo que es una persona que algo sabe de fútbol”, admitió en una entrevista con La Tercera.

El uruguayo siguió ahondando en el mismo tema, comentando que “con él me pasaron muchas cosas que no me gustaron. Situaciones que no comparto y no me gustaron. En el relacionamiento entre un entrenador y un jugador”.

Mathías Corujo Agencia Uno

Es por esto que el ex volante azul sostuvo que se fue del club porque la dirigencia decidió continuar con el cuerpo técnico del estratega argentino, pero que su intención era continuar en el cuadro del CDA.

“Si él se hubiese ido antes, yo me quedaba en la U. Lo normal era que yo me quedara. Además me quedaba un año más de contrato. Me quedaba porque estaba muy cómodo en la U, mi familia estaba espectacular”, manifestó.

Finalmente Corujo expresó que a pesar de las diferencias que tuvo con el DT “me quedo con lo que fue vestir esa hermosa camiseta azul con la U en el pecho, con los goles y los compañeros. El resto, el mal rato, es parte del fútbol, que tiene estas cosas de ida y vuelta”.