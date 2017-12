[Especial Movidas] El delantero argentino Lisandro López sería la nueva opción para Colo Colo

El año futbolístico aún no se termina en nuestro país, pero ya aparecieron los primeros movimientos en el mercado de pases de los clubes chilenos, que planifican su temporada 2018 con el nuevo formato de torneo largo.

Conoce a continuación todos los rumores y las últimas novedades de los equipos nacionales.

El futbolista argentino Lisandro López suena en Colo Colo (31/12/2017)

El delantero de Racing Argentina, Lisandro López, es el nuevo nombre que suena en Colo Colo como refuerzo de cara a la Copa Libertadores 2018 luego del frustrado traspaso del ex jugador de Gremio, Lucas Barrios al plantel dirigido por Pablo Guede.

Luego de fallidos esfuerzos el Presidente del “Cacique”, Aníbal Mosa, se encuentra en busca de nuevos jugadores para el club y este domingo apareció “el nombre del delantero de Racing que lo acercó Agustín Orión, con quien tiene una gran relación”, según publicó La Cuarta.

El atacante de 34 años sería uno de los candidatos.

El trasandino ha marcado más de 20 goles en dos años por el elenco comandado por Eduardo Coudet.

Universidad de Chile estaría interesado en César Pinares y Franz Schultz (30/12/2017)

Universidad de Chile sigue buscando refuerzos para mejorar su plantel en la nueva temporada, donde será parte de la Copa Libertadores 2018 y el Torneo Nacional.

Frente a esto, apareció un nuevo nombre en la lista de los azules, César Pinares, quien el viernes fue desvinculado del Al-Sharjah según señaló El Mercurio.

Los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos se mostrarían interesados ante el ex Unión Española. Sin embargo, el volante también es seguido por el Club Deportivo O’Higgins.

Asimismo es el caso del lateral Franz Schultz que suena fuerte en la banca azul al despedirse a través de sus redes sociales de los rancagúinos.

Llegó el momento de despedirme de este hermoso club que es ohiggins, me hicieron sentir como en casa desde el primer momento y pese a las dificultades se impuso siempre la unidad y trabajo. muchas gracias por todo a todos y éxito el 2018 . pic.twitter.com/fllW3nieSM — Franz Schultz (@franzschultz91) 30 de diciembre de 2017

Según Radio ADN, el iniciado en Santiago Wanderers volvería la temporada entrante al cuadro azul.

“Pude jugar todas las fechas. Jugué las 15 fechas más los cuatro partidos de Copa Chile. Me voy con sentimientos encontrados, pero a la vez feliz porque vuelvo a la U”, aseguró el “Coreano” al medio citado.

Iquique suma a ex delantero del Genoa (29-12-2017)

El cuadro de Deportes Iquique confirmó este viernes la llegada de su tercer refuerzo para el próximo torneo largo del 2018, el uruguayo Leonardo Melazzi que llega procedente de Institución Atlética Sud América de su país.

El charrúa de 26 años fue seleccionado Sub 20 y alcanzó el punto más alto de su carrera cuando pasó por el Genoa de la Serie A de Italia en 2012, donde tuvo sólo dos apariciones.

“De 40 partidos disputados, Melazzi jugó 38 en el último torneo uruguayo y dice que el ataque en el uno contra uno es una de sus mejores virtudes”, destacó el cuadro iquiqueño sobre su nueva cara.

Delantero uruguayo, fue seleccionado Sub20 y sus buenas presentaciones lo llevaron al Genoa de Italia en 2012. Hoy, llega proveniente del Atlética Sud América de Uruguay.



¡Bienvenido a nuestro tercer Dragón para la temporada 2018!



En minutos sus primeras declaraciones.pic.twitter.com/sbV3VGU5t1 — ClubDeportesIquique (@ClubDIquique) 29 de diciembre de 2017

Esta es la tercera incorporación del cuadro de Erick Guerrero, tras las llegadas del también uruguayo Nicolás Royón (delantero, 26 años) y Michael Ríos (volante, 32 años).

Audax ficha a atacante proveniente del “Campanil” (29-12-2017)

El elenco de Audax Italiano sumó este viernes a su tercer refuerzo, con la llegada del atacante Renato Tarifeño de 21 años, quien llega procedente de Universidad de Concepción.

“El delantero llega a nuestro club con la experiencia de haber jugado más de 4 mil minutos en el profesionalismo. Su mejor campaña la realizó en Coquimbo Unido, elenco en el que debutó el 2014 y en el que supo destacar, siendo goleador con tan solo 19 años”, destacó el cuadro de La Florida.

Buenos días audinos, iniciamos la jornada comentándoles que tenemos a nuestro tercer nuevo jugador para la temporada chilena 2018 y la #CopaSudamericana2018https://t.co/nips4yAsYV #ForzaAudax pic.twitter.com/WHCcxuYUDs — Audax Italiano (@audaxitaliano) 29 de diciembre de 2017

Esta es la tercera cara nueva que llega al conjunto del técnico Hugo Vilches tras el volante Sebastián Díaz (21 años, Deportes Temuco) y el histórico goleador uruguayo Sebastián Abreu (41 años, Deportes Puerto Montt).

Curicó Unido se refuerza con ex la U (28/12/2017)

El elenco de Curicó Unido informó este jueves la contratación del volante Joao Ortiz, quien viene de lograr el ascenso con Unión La Calera.

De acuerdo a lo que informó el cuadro de la Región del Maule, “el chileno-peruano llega en condición de préstamo desde Universidad de Chile por todo el 2018”.

El futbolista de 26 años se inició en el año 2010 en el conjunto de los "cementeros" para luego jugar por Palestino. Durante el año 2014 Universidad de Chile compró su pase. Además, el lateral también jugó por Deportes La Serena, Deportivo Municipal de Perú.

Audax Italiano suma a jugador de Temuco (28/12/2017)

El cuadro de Audax Italiano anunció este jueves la llegada de Sebastián Díaz, mediocampista de 21 años que llega procedente de Deportes Temuco, como nuevo refuerzo para la siguiente temporada.

“Cumplió una gran campaña en la clasificación que logró el cuadro de la Región de la Araucanía a la próxima Copa Sudamericana 2018, que también tendrá la participación de Audax”, aseguró el sitio oficial del club.

De esta forma, el elenco de La Florida suma su segundo refuerzo tras anunciar en los días posteriores la llegada del histórico delantero uruguayo Sebastián Abreu.

Iquique asegura su segundo fichaje (28/12/2017)

El club de Deportes Iquique aseguró este jueves el fichaje del delantero charrúa Nicolás Royón, de 26 años, como su segunda contratación para la próxima temporada 2018 tras Michael Ríos.

“Soy como todo uruguayo: guerrero, me gusta ir a todas, chocarme con todo, aparte de correr creo que una de las virtudes que tengo y que ya hice en el fútbol argentino es que no tengo problema de chocar, de ir a todas, de no dar ninguna pelota por perdida”, aseguró el jugador en su llegada.

Viene de ser uno de los goleadores del último campeonato en Uruguay y está listo para vestir la celeste...



¡Bienvenido a nuestro segundo Dragón para la temporada 2018!



En minutos compartiremos su primera entrevista como Dragón. ¡Atentos! pic.twitter.com/KzTZUCvAqk — ClubDeportesIquique (@ClubDIquique) 28 de diciembre de 2017

El atacante llega procedente del Liverpool de Montevideo, con quienes en el último Clausura charrúa convirtió 11 goles alzándose como la figura de su equipo y uno de los artilleros del torneo.

Novedades en O’Higgins y Curicó Unido (27/12/2017)

Este miércoles los cuadros de O’Higgins de Rancagua y Curicó Unido anunciaron la contratación de dos jugadores para la próxima temporada.

El elenco de El Teniente aseguró el fichaje del lateral Roberto Cereceda de 33 años, quien en la última campaña defendió los colores de Palestino.

BIENVENIDO | Roberto Cereceda se pone la celeste y se convierte en nuestro primer refuerzo para la temporada 2018 ¡A dejarlo todo en cancha!



Más info en: https://t.co/DEl7EO8dI0 pic.twitter.com/Q4NQvYaKd0 — O'Higgins FC (@OHigginsoficial) 27 de diciembre de 2017

De acuerdo a lo informado por el club, el primero de sus refuerzos “llega a O’Higgins FC por todo el 2018 y se sumará al conjunto que dirige Gabriel Milito durante la pretemporada que se desarrollará en el Centro Deportivo Monasterio Celeste”.

En tanto, el cuadro de la Región del Maule informó la llegada del defensa Diego Díaz de 31 años, que llega procedente de Deportes Temuco.

¡Bienvenido a CDP Curicó Unido, Diego Díaz! El jugador firma por toda la próxima temporada con #Elclubdesugente



¡Mucho éxito!#Vamospormás pic.twitter.com/Y6KFa7DnFP — CDP Curicó Unido (@curicounidocdp) 27 de diciembre de 2017

Mario Salas busca refuerzos en Católica (25/12/2017)

El flamante técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, estaría mirando a Universidad Católica para sumar refuerzos de confianza a su nuevo desafío en Perú, según aseguró el portal El Bocón de ese país.

“El DT tiene buena relación con Carlos Espinosa (volante) y Juan Carlos Espinoza (lateral), ambos jugadores chilenos de la Universidad Católica que todavía no tienen definido su futuro. El primero es uno de los favoritos del técnico chileno; siempre lo llevó a los equipos donde dirigió”, señaló el medio.

Mario Salas Agencia Uno

“El segundo tiene contrato hasta el 2019, pero ante las constantes lesiones que sufrió en esta temporada, la directiva del club chileno viene analizando un posible préstamo a otro club”, agregaron.

La idea del entrenador es armar un equipo que terminó octavo en el último torneo local, con miras a su duelo ante Lanús de Argentina por primera fase de la Copa Sudamericana 2018.

Larcamón renuncia y emblemático llega a Cobreloa (25/12/2017)

Cambios en el norte: Larcamón renuncia a Antofagasta y emblemático asumirá en Cobreloa Novedades hay en la banca de los cuadros de la Segunda Región del país, con el entrenador argentino Nicolás Larcamón dejando a Deportes Antofagasta y Luis Pérez a un paso de asumir en Cobreloa.

U. de Concepción suma a un “histórico” (24-12-2017)

El volante Luis Pedro Figueroa se convirtió en el primer refuerzo de Universidad de Concepción para el próximo campeonato nacional y la Copa Libertadores, según aseguró el presidente de la rama de fútbol de la institución, Mario Rodríguez.

“Sí, está listo. El contrato es por todo el 2018”, señaló escuetamente al diario El Sur de la Región del Biobío, confirmando el regreso del jugador que hace 12 años disputó por primera el máximo torneo de clubes con el “Campanil”.

El directivo añadió que el técnico Francisco Bozán está también buscando “un delantero que haga goles y un central por derecha”, además de un jugador similar a Hugo Droguett que renovó por un año.

Palestino suma goles para su ataque (23-12-2017)

El elenco de Palestino confirmó este sábado la llegada del delantero Matías Campos López, proveniente de San Marcos de Arica donde se convirtió en el segundo máximo goleador del Transición 2017 de Primera B.

¡BIENVENIDO Matías Campos López a Palestino!

El jugador, proveniente de San Marcos de Arica es un delantero potente y goleador. Terminó segundo en la tabla de artilleros del Campeonato Loto Transición 2017. ¡Bienvenido a Palestino y el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/o6OoGwY9pY — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) 23 de diciembre de 2017

El jugador de 26 años se formó en las inferiores de Audax Italiano y registra también pasos por Iberia, San Luis, Unión San Felipe, Deportes Temuco y Rangers.

Además, el equipo árabe también confirmó la llegada del arquero Sebastián Pérez (27años) desde Everton de Viña del Mar.

¡BIENVENIDO Sebastián Pérez Kirby a Palestino!

El jugador de 27 años, que mide 1,80 metros, proviene de Everton de Viña del Mar, y tendrá la difícil misión de mantener nuestra meta en cero.

Sabemos el gran portero que eres. ¡Bienvenido a La Cisterna! pic.twitter.com/988NqF59M2 — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) 23 de diciembre de 2017

Michael Ríos regresa a Iquique (22-12-2017)

El cuadro de Deportes Iquique anunció este viernes el retorno del volante Michael Ríos, quien dejó Colo Colo para vivir su tercer periodo con la camiseta de los “Dragones Celeste”, donde espera dejar atrás su complejo año aquejado por las lesiones.

“Tenía muchas ganas de volver y ahora ya estoy recuperado. Estoy feliz, quiero lograr algo importante, que la ciudad esté contenta y esperemos que los que están y los que llegamos podamos ayudar”, expresó.

Michael Ríos y su tercer período en Iquique: ""Estoy feliz de poder volver, me gustaría conseguir algo importante con el club"



Lee la entrevista completa, aquí: https://t.co/LXQTXw7L3n



¡Bienvenido, Dragón!pic.twitter.com/BiN5ZtU3be — ClubDeportesIquique (@ClubDIquique) 22 de diciembre de 2017

El desafío de los iquiqueños es recuperar el rumbo que en algún momento tuvieron bajo las órdenes del destituido Jaime Vera y volver a ser animadores del campeonato nacional.

Calandria se queda en O'Higgins (21/12/2017)

El cuadro de O’Higgins de Rancagua anunció este jueves la renovación de su figura y goleador, el delantero argentino Pablo Calandria, para la próxima temporada donde buscarán dejar atrás el mal 2017 que vivieron.

El delantero renovó por todo el 2018 con el cuadro celeste que dirige su compatriota Gabriel Milito, señalando que “estoy contento de seguir un año más en este club porque es el lugar donde me siento cómodo y es donde tengo ganas de seguir jugando”.

Audax Italiano estaría interesado en Sebastián Abreu (20/12/2017)

La dirigencia de Audax Italiano está interesada en fichar al delantero Sebastián Abreu como primera opción, luego de su gran actuación en la Primera B con 11 tantos por Deportes Puerto Montt.

El uruguayo de 41 años, quien se encuentra de vacaciones, señaló que “estamos muy avanzados con Audax, así que calculo que esta semana se puede definir algo”, según confirmó el medio La Tercera .

Por su parte, el gerente general del club itálico, Lorenzo Antillo, admitió estar interesado en el artillero manifestando que “hemos conversado. Lo estamos viendo con su representante. Ha habido conversaciones, pero aún no lo puedo dar como oficial”.

Everton despide a dos de sus jugadores (20-12-2017)

El volante nacional, Jaíme Carreño, se despide de Everton de Viña del Mar por término de su préstamo, por lo que debe volver a jugar por Universidad Católica, conjunto dueño de su pase.

Everton de Viña del Mar agradece profundamente al volante Jaime Carreño, quien regresará a Universidad Catolica, club dueño de su pase. Esperamos que sea muy exitoso en ámbitos profesionales como personales#ContigoForEver pic.twitter.com/xLw6zxpXfI — Everton de Viña (@evertonsadp) 20 de diciembre de 2017

Mientras que el azteca, Steve Almeida, deja al cuadro “Ruletero” para retornar sus inicios en México con los Mineros de Zacatecas.

Beñat San José toma fuerza en la UC (19/12/2017)

Universidad Católica estaría cerca de cerrar al reemplazante de Mario Salas en su banca y el elegido sería el español Beñat San José, quien acaba de salir bicampeón con el Bolívar de Bolivia.

El estratego hispano realizó un gran año 2017 en suelo altiplánico y además es un conocedor del medio chileno, debido a su paso por Deportes Antofagasta entre el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016.

Pese a que aún son sólo rumores, lo cierto es que ayer el técnico había manifestado al diario La Razón de Bolivia, señalando que “tengo contrato. Sé que el club ha expresado que recibió ofertas por mi persona, pero la realidad es que a mí no me llegó ninguna, así que tengo que cumplir mi convenio laboral”.

“Primero, no hay ofertas y luego, tenemos un proyecto muy ambicioso que es buscar el tricampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores”, cerró.

La U busca a su nuevo "10" en Brasil (18/12/2017)

El cuadro de Universidad de Chile estaría tras los pasos del volante brasileño Thomaz Santos de 31 años, cuyo pase pertenece a Sao Paulo y que acaba de disputar la Copa Libertadores con Jorge Wilstermann de Bolivia, según informó este lunes el medio Globo Esporte.

El mediocampista tiene pasaporte boliviano y por lo mismo es conocido por el técnico azul Ángel Guillermo Hoyos, durante su paso como seleccionador altiplánico donde lo tuvo considerado para ser parte de las Clasificatorias, aunque nunca concretó el llamado.

Thomaz Santos AFP

De esta forma, los estudiantiles tendrían un “plan B” en caso que no se concrete la llegada del venezolano Yeferson Soteldo desde Huachipato. La U ya desechó en ese puesto al ícono de la hinchada, el argentino Walter Montillo.

Deportes Iquique renueva a su capitán (18/12/2017)

No sólo Universidad Católica aseguró la continuidad de su capitán para el próximo torneo, pues este lunes el cuadro de Deportes Iquique informó la renovación de su veterano portero Rodrigo Naranjo.

En una entrevista publicada por el sitio oficial de los “Dragones Celestes”, el arquero de 38 años se mostró feliz por su undécimo año en la institución, luego de estar ausente por varios meses el torneo pasado debido a una lesión.

Rodrigo Naranjo renueva y repasa sus ya 10 años en CDI: "Estoy orgulloso de cumplir casi 11 temporadas en esta gran institución"



Lee esta imperdible entrevista con el gran capitán, aquí: https://t.co/caTCV7YMPP



pic.twitter.com/0NRGTavrQJ — ClubDeportesIquique (@ClubDIquique) 18 de diciembre de 2017

“Un jugador de fútbol normalmente no está tantas temporadas en un solo equipo. Afortunadamente yo he cumplido con muchos partidos, superando los 300. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta”, expresó.

Además, aprobó la continuidad del técnico Erick Guerrero, quien llegó en reemplazo del destituido Jaime Vera. “Es un tipo muy trabajólico, muy dedicado a su pega. Solo desearle éxito, porque el suyo será el de nosotros, así que felicitarlo y desearle todo lo mejor para esta temporada”, cerró.

Cristán Suárez suena en el Monumental (15/12/2017)

El director técnico Pablo Guede busca reforzar la última línea de Colo Colo luego que el defensa Fernando Meza se rompiera los ligamentos de la rodilla izquierda en octubre pasado.

Frente a esto, su principal opción es Cristián Suárez de Everton de Viña del Mar, lo que habría convencido al entrenador del “Cacique” por “su rapidez, anticipo y buen juego aéreo”, según señaló El Mercurio.

Cristián Suárez Agencia Uno

Los caminos de Castellón a San Carlos (15/12/2017)

Gabriel Castellón. Agencia Uno

Universidad Católica necesita un arquero. Cristopher Toselli partió a Atlas de México para su primera experiencia internacional y Franco Costanzo se retiró al terminar el Transición. La dirigencia ya comienza a moverse y también las versiones del mercado, que por ahora ubica a Gabriel Castellón como el principal candidato.

El Mercurio informa que el porteño tiene cláusula de salida, pues su contrato es hasta fines de 2018. Además, los “caturros” no están para comenzar a negociar, pues están disputando la Promoción contra La Calera (ganaron 1-0 la ida).

En el diario As también mencionan a Castellón como posibilidad, pero le suman a Carlos Lampe (Huachipato), Matías Dituro (Bolívar, ex Antofagasta) y Marías Cano (San Luis).

Antofagasta: “Hay tres ofertas por Araos” (15/12/2017)

Ángelo Araos Agencia Uno

Ángelo Araos es pretendido por varios clubes, asegura el presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, a la radio Cooperativa. “Hay tres ofertas y obviamente el que cumpla con los mejores requisitos (se lo llevará), no sólo del punto de vista económico, no estamos pensando sólo en eso, sino quien ayudará al jugador a desarrollarse más, en donde tendrá mayores oportunidades de jugar, eso es importantísimo”, dijo el dirigente.

Agente de Soteldo reconoce contactos con la “U” y Colo Colo (15/12/2017)

Yeferson Soteldo parece ser la gran vedette del mercado chileno. Aunque Huachipato parece querer vender la mitad de su pase en una cifra alta (US$ 2,5 millones, al menos), Universidad de Chile y Colo Colo han preguntado por el venezolano.

El agente del jugador, Sebastián Cano, se lo reconoció a El Mercurio. “Los clubes grandes de Santiago tienen interés en Yeferson”, dijo, aunque también advirtió que tiene chances en el extranjero.

Yashir Pinto llega a Curicó Unido (15/12/2017)

Después de dos pasos por el fútbol de Malasia, en el Melaka United y Perak, el delantero formado en Colo Colo vuelve al equipo del Maule, donde estuvo entre 2015 y 2016. El atacante, además, tiene pasos por el fútbol de Canadá, Alemania y Hungría.

#Elclubdesugente | El delantero Yashir Pinto es nuestra primera incorporación de cara a la Primera División 2018.



¡Bienvenido a casa, Yashir! ¡Bienvenido otra vez al club de su gente! pic.twitter.com/IeSVBM2bZz — CDP Curicó Unido (@curicounidocdp) 14 de diciembre de 2017

La B también se mueve: Cobresal se arma (15/12/2017)

El paraguayo José Daniel Portillo, proveniente de Copiapó es la segunda incorporación de los mineros para esta campaña. El central de 33 años se suma a Marcelo Jorquera, ex Iberia.