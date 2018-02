Fernández y episodio de doping por cocaína: “Dejé completamente atrás mis problemas con las drogas”

Este sábado Unión La Calera se impuso como visitante por 2-1 ante Palestino en la primera fecha del Torneo Nacional, donde la principal figura de los "Cementeros" fue Brian Fernández, quien anotó las dos conquistas para el triunfo de su equipo.

El delantero argentino comentó al Diario La Cuarta que era importante comenzar de esa forma el campeonato, ya que en lo personal ha sido difícil su retorno al fútbol, luego de que en Racing fuera sancionado por dos controles antidopajes positivos por cocaína, lo que lo obligó a salir de las canchas por un año y medio, además de asistir a una clínica de rehabilitación en Tijuana.

“Necesitaba salir de Argentina. Precisaba de un cambio de ambiente, de otros aires. Veía desde lejos este país y me gustaba. Se puede vivir muy bien y creo que me puedo acostumbrar”, dijo.

Brian Fernández remontó para los visitantes. Agencia Uno

En esta misma línea, el atacante de 23 años agregó que “tengo claro que el fútbol me está dando otra oportunidad y estoy muy agradecido a Unión La Calera, porque me está ayudando mucho en eso. En Racing no me querían y me lo dijeron, por eso tomé la decisión de venir a Chile. Me siento valorado”.

Finalmente, Fernández se refirió justamente al complicado episodio que vivió durante su estadía en "La Academia" y aseguró que ya es parte de su pasado el tema de las drogas.

"Por mí lado dejé completamente atrás mis problemas con eso. Ahora no me gusta tocar más el tema y me enfoco únicamente en el fútbol. Sé que sólo depende de mí y acá en Chile espero relanzar mi carrera desde Unión La Calera. Mi idea siempre es volver a jugar en Europa en el futuro", manifestó.