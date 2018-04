Jorge Valdivia aclara polémicos dichos de su esposa: “No he puesto ninguna condición”

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, debió salir a aclarar los polémicos dichos de su esposa Daniela Aránguiz, donde declaró que en caso de arribar Claudio Borghi como nuevo técnico de los albos o el preparador físico Hernán Torres, el jugador emigraría del Monumental.

“A mí no me gustaría que llegaran ciertos personajes al plantel… No me gustaría, hay rumores que podría entrenar Borghi y no me gustaría que Jorge estuviera con él. Es algo personal. Lo encontré muy mala lecha a él y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él y no se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos. Ojalá que no lleguen”, aseveró la mujer.

“Si nos dice que nos tenemos que ir a México, Brasil, yo me voy… Jorge todavía es joven y todavía le quedan algunos petardos. Siempre hay ofertas para ir a jugar afuera”, agregó en entrevista con Canal Vive.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia Agencia Uno

Por lo mismo, esta tarde el astro de los albos debió salir al paso de los dichos de Aránguiz, explicando en Instagram que “no he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie”.

“Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador. Así que por favor déjense de webiar con el tema. De verdad aburre que sean tan poco informados”, escribió.

Luego, disparó contras sus críticos con ironía. “Se viene a retirar, no fue así. Va jugar dos partidos de diez, qué pena para algunos pero no ha sido así. Físicamente no va aguantar, vean las estadísticas. Ah, pero vamos a hacer noticia por lo que dijo su mujer, váyanse un rato a la mierda. Cuando yo hablé al respecto hagan la noticia”, sostuvo.

Jorge Valdivia Agencia Uno

“El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostré hasta ahora y punto. Y si mi mujer habló lo que habló, lo dice a título personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años. Chao”, cerró.

Según los rumores, en caso que Héctor Tapia sea confirmado como DT en Macul, llegaría junto con Torres como PF, lo que provocaría con quiebre con Valdivia y su posterior marcha, según manifestó su esposa.

Mira a continuación la publicación que subió el mediocampista de Colo Colo.