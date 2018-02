Jorge Valdivia: “No hay recambio para la selección”

Este viernes el volante Jorge Valdivia de Colo Colo, en una conversación con Tvn manifestó que la selección chilena en la actualidad no tiene jugadores para el recambio y aseguró que falta mucho tiempo para que llegue su retiro.

Sobre el nuevo proceso que comenzará el DT Reinaldo Rueda, aseguró que “no hay recambio. Si usted me dice que el recambio tiene que ser con jugadores de 20 años, no los hay”.

Por otra línea, el ‘Mago’ Valdivia se refirió al rendimiento y el estado físico que mantiene comentando que “puedo decir que me siento bien físicamente y espero seguir así durante todo este año”.

“Lo que se ha significado también mucha desilusión para muchos periodistas y poder jugar siempre, mucha desilusión. No les di el gusto a esos periodistas que en su minuto dijeron que venía a retirarme. Mientras más me quieran retirar, más yo voy a jugar”, sentenció.

Jorge Valdivia Agencia Uno

Finalmente, se refirió a los objetivos que tiene junto al elenco “Cacique”.

“Tenemos que volver a ser campeones en el torneo. Hay que pelear la Copa Chile y darle con todo en la Copa Libertadores para romper esa mala racha”, cerró.