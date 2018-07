Kudelka y la salida de Pinilla de la "U": "Nos tocó en un momento totalmente inoportuno"

Este sábado la Universidad de Chile cayó de manera inapelable por cuatro goles a cero frente a Antofagasta, en uno de los peores partidos de los azules en lo que va del campeonato.

Además de la goleada, las malas noticias para los azules están enfocadas en las salidas de Ángelo Araos y Mauricio Pinilla del plantel, quienes dejan la "U" para firmar por el Corinthians y el Club Atlético Colón, respectivamente.

Sobre sus salidas, el técnico de los azules Frank Darío Kudelka sostuvo que "no fue cómodo y no es lo ideal. Nos tocó en un momento totalmente inoportuno, en especial con dos jugadores que iban a ser titulares".

En esa línea, agregó que "fue un tema que no pasó desapercibido, pero no es tiempo para que me pueda hacer cargo de una respuesta que no suene a excusa, pero sin duda repercute".

Por último, el técnico de los azules respondió a la pregunta sobre si le pareció una falta de respeto la salida de Pinilla y Araos del plantel. "No lo considero una falta de respeto, pero, más aún con un resultado tan feo en contra, se me complica encontrar una palabra puntual al respecto. Sí puedo decir que no fue lo ideal”, concluyó.