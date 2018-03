Paredes critica a Osses por los arbitrajes y dice que el Tribunal de Disciplina "es un chiste"

Han pasado ocho días, pero el polémico penal cobrado a última hora durante el partido de Universidad de Concepción y Colo Colo -y que significó el empate del equipo del Biobío- sigue generando debate. Este lunes, el delantero y capitán albo, Esteban Paredes, dijo que la caída de Jean Meneses "fue un invento, pero la mayor responsabilidad es del árbitro".

En una extensa entrevista con La Tercera, el delantero de 37 años dijo que los errores en el referato tienen causas de fondo y apuntó al presidente de la Comisión de Árbitros: "Es Enrique Osses el encargado de dar las herramientas necesarias para que actúen bien en la cancha".

También aludió al entrevero que tuvo el éx árbitro FIFA con el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, cuando el Osses pidió que moderara sus comentarios. En esta línea Paredes planteó que él no puede salir amenazando públicamente a un técnico. ¿Qué nos pasa? ¿Porque es autoridad puede hacer lo que quiera? Acá apuntamos mucho a los árbitros, pero detrás de todo está él, que es el más responsable".

"Debe ponerse firme y entregar las herramientas. Escuché que iba a Inglaterra a Prepararse. Pero la verdad es que no sé si va a hacer cursos o a vacacionar", remató.

Pese a las críticas, Paredes descartó que haya una persecución contra Colo Colo y dijo que "se carga más la mano que con otros equipos. Nos buscan más, pero persecución no creo". La responsabilidad, dijo, es de los jugadores: "ante eso no podemos hacer nada. Creo que hay jueves y una comisión (Tribunal) de disciplina que para mí no sirve para nada. Es un chiste".