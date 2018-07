La "U" derrota a Cobreloa con doblete de Araos por Copa Chile

La Universidad de Chile venció por 2-1 a Cobreloa en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile con doblete de Ángelo Araos (el segundo con mucha polémica) y un descuento de Lucas Simón.

No fue un buen partido que, a priori, prometía mucho. A pesar del triunfo azul y que extiende la racha ganadora de Frank Kudelka, no hubo muchas chances de gol y al parecer, a los "naranjas" que hoy vistieron de negro, no les molestaba ese trámite.

Pero ante la mediocridad del partido, apareció el joven Ángelo Araos (25') para poner un golazo. Un derechazo que dejó sin respuesta a Raúl Olivares tras un pivoteo de Isaac Díaz le dio ventaja a la "U" que intentó más que los dirigidos por Rodrigo Meléndez.

El primer tiempo no tuvo más ocasiones claras que el golazo de Araos y al parecer a los del norte no les parecía mal negocio acabar 1-0 abajo.

El segundo tiempo fue una copia de la primera mitad. Dominio cansino de los locales y una jugada que destacó por sobre otras: Pablo Parra eludió a 3 jugadores laicos por la banda y metió un centro preciso para que Lucas Simón (66') decretara el empate parcial.

La "U" buscó la ventaja con más empuje que ideas, y lo consiguió pero con mucha polémica: nuevamente Araos dispara desde el área grande, Olivares alcanza a bloquear el balón que pega en el palo izquierdo y se paseó por la línea.

El árbitro no dudó y pitó el gol. Los "loínos" reclamaron que la pelota no había entrado en su totalidad. Sin embargo, en las repeticiones televisivas se mostró que pudo haber entrado completa. Corría el minuto 77'.

Sólo en el último instante del partido hubo una oportunidad clarísima de gol, ya que tras un tiro libre ejecutado por Sanhueza, una mala salida de Johnny Herrera obligó a Matías Rodríguez a sacar el balón de la línea de gol y evitar el empate de la visita.

La Universidad de Chile al final se quedó con el triunfo y ahora esperará la revancha contra Cobreloa que será el próximo sábado a las 15:30 horas en Calama.