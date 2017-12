[VIDEO] Barrios rechaza oferta de Colo Colo y Mosa lo descarta: “No habrá otra propuesta”

El delantero paraguayo Lucas Barrios finalmente no llegará a Colo Colo, luego que rechazara la propuesta económica que le realizó personalmente en Argentina el presidente de Banco y Negro, Aníbal Mosa, para que se vincualra por dos años al equipo que dirige Pablo Guede.

“Viajamos ayer a Buenos Aires, tuvimos una reunión hasta largas horas de la noche con su representante. Hoy en la mañana nos juntamos con Lucas y su representante. Él nos manifestó su intención de volver y nosotros dijimos que también lo queríamos”, manifestó el timonel albo en su llegada al Aeropuerto de Santiago.

“Me pidió las disculpas de las declaraciones, que no fue su intención hablar en contra mía. Yo le dije que no tenía problemas, que a nosotros nos interesaba contar con él”, agregó.

“Nos quedamos con su representante y le hicimos una propuesta por dos años, muy favorable, pero ellos la desecharon por un tema económico. Nosotros quedamos con la tranquilidad de hacer todas las cosas posibles”, explicó.

Lucas Barrios AFP

Sobre la negativa, expresó que “las puertas siempre van a estar abiertas, más encima para un jugador como Lucas. Pero dado los montos que se manejaron y el tema que nos estaban conformes con la propuestas, vamos a seguir buscando por otro lado otros nombres y hablando con nuestro técnico”.

“Hablé con él (Pablo Guede) y le manifesté lo de los montos, y me dijo que ya habíamos hecho suficiente y el club todos los esfuerzos necesarios. Nos quedamos tranquilos por haber entregado una muy buena propuesta, tanto en lo económico como en duración”, enfatizó.

Sobre la oferta, Mosa aseguró que “le hicimos una propuesta seria para el año 2018 y 2019, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados del plantel, y fue desechada. Yo creo que de parte nuestra no va a haber otra propuesta porque ya era demasiado elevada”.

Mosa habla sobre la negativa de Lucas Barrios

Finalmente, aseguró que “tenemos que seguir avanzando. Ellos nos dijeron que no y eso es un hecho. Me imagino que él debe tener otras propuesta, así que tenemos que seguir nosotros conformando nuestro equipo”.

“Hicimos un tremendo esfuerzo, no creo que haya un club en Chile que pueda ofrecer eso y fue desechado por un tema económico. Decirles a los colocolinos que hicimos todo lo posible y seguiremos tratando de conformar un plantel para pelear la Libertadores”, cerró.

Además, aseguró que siguen en negociaciones para fichar al mediocampista Carlos Carmona, mientras que descartó la llegada de Cristián Suárez por el elevado costo que pedía Everton de Viña del Mar y a Pedro Morales porque “no está en los planes de Colo Colo”.