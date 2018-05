[VIDEO] Isla y posible llegada a la U: "Lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez"

El lateral chileno de Fenerbahçe, Mauricio Isla, arribó este martes al país para pasar sus vacaciones, instancia en la que se refirió a su posible llegada a Universidad de Chile.

Sobre el interés “azul”, el “Huaso” reconoció que “yo lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez. Es un jugador que lleva mucho tiempo en la U y le ha dado mucho al club”.

“Que salga mi nombre me encanta, porque soy hincha de la U y quiero jugar algún día ahí, pero no sé nada de eso. Tengo contrato por dos años más, le pregunté a mi representante y me dice lo mismo”, añadió en el aeropuerto de Santiago.

“Nadie ha hablado conmigo. Si se da ahora o se da después, sería una noticia tremenda. Quiero jugar en Chile, que nunca lo hice, jugar en casa, con mi familia. Sería lindo. Eso lo tiene que ver mi representante y mi club. Si algún día juego en la U, no quiero llegar a morir”, recalcó.