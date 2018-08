[VIDEO] Matías Rodríguez y caso Pinilla: "Él ya es grande y sabe que el tema no se manejó bien"

La frustrada partida del delantero Mauricio Pinilla a Colón de Santa Fe se llevó la calma en Universidad de Chile. Por eso este martes en conferencia de prensa el lateral Matías Rodríguez no pudo eludir el tema, aunque reconoció que los jugadores no saben qué está con el atacante pues no han hablado con él para aclarar el tema.

“Todavía no tenemos la posibilidad de conversar con él. Seguro tendrá sus razones y las va a explicar. Pero él ya es grande y sabe que el tema no se manejó bien”, aseguró Rodríguez frente a los medios en el CDA.

“Cuando venga dará su explicación y todo quedará arreglado”, añadió, recalcando que “hasta ahora no sabemos qué va a pasar. Estamos todos en la misma, queriendo saber cómo va a terminar esto”.

[VIDEO] La conferencia de prensa de Matías Rodríguez en Universidad de Chile

El argentino además fue crítico acerca de cómo se manejó la situación: con el gerente deportivo, Ronald Fuentes, asegurando que el jugador partía y el propio Pinilla afirmando que se quedaba.

“No entendíamos nada. Uno decía que ya no estaba en el equipo y el otro que sí. No sabíamos nada de lo que estaba pasando. Fue raro. En lo personal, con Ronald tengo buena relación, como varios. Acá el diálogo es fluido. Pero ahí hubo algo extraño”, expresó.

En lo futbolístico, el ex Sampdoria aseguró que a pesar de las salidas de Lorenzo Reyes, Ángelo Araos y eventualmente Pinilla, la U puede salir adelante y pelear el campeonato.

“Afecta que se vaya gente. Pero tenemos un plantel muy bueno. Los que estamos nos vamos a brindar al máximo. El técnico se tiene que rearmar con lo que hay. Lo he visto entusiasmado, con ganas de que seamos un equipo fuerte mentalmente. Acá hay una institución, que está por sobre todo. Al que le toque jugar se tiene que romper el lomo”, dijo.

“Últimamente nos hacen un gol y no nos podemos levantar”, admitió, aunque enfatizó que “tenemos que sacarlo adelante. Hay plantel. Confiamos en el equipo. Y seguramente saldremos adelante”.