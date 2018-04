[VIDEO] Sebastián Abreu se disculpa por momento de furia: "Fue ante una actitud de un mala leche"

El delantero uruguayo Sebastián Abreu vivió un momento de furia el sábado tras el empate sin goles entre Audax Italiano y Deportes Antofagasta en La Florida, por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2018.

Tras el compromiso, el “Loco” lanzó una mensa a la hinchada itálica. Sin embargo, durante la presente jornada pidió disculpas y explicó su acción, asegurando que no las emprendió contra los fanáticos ni fue una respuesta al mal momento del equipo, sino que actuó contra un “mala leche”.

“Esto fue estrictamente personal, ante una actitud de un mala leche, que lo tengo bien identificado, donde utilizó términos que no son los típicos que ya están instalados dentro de nuestro folklore, mal llamado folklore del fútbol, metiéndose con detalles de mi vida privada y de mi vida personal, que me han afectado y me han dolido y que obviamente son heridas que uno tienen la vida”.

El charrúa detalló que la secuencia de imágenes que se han dado a conocer se corta, por lo que en ningún momento se aprecia que la mesa golpee a alguien, “ni va con intención de golpear”, afirmó.

Finalmente Abreu enfatizó que “pido disculpas, indudablemente al club, porque estaba defendiendo los colores del club y esto obviamente no es bien visto y no puede suceder”.