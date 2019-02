Esteban Paredes defendió a 'la U' ante las críticas por sus malos resultados

Para nadie es indiferente el mal momento que está viviendo la Universidad de Chile. A su temprana eliminación de Copa Libertadores se suman las protestas de sus hinchas, quienes piden la salida del presidente del club, Carlos Heller.

Ante tanta crítica surgieron palabras de apoyo, desde el lugar más inesperado. Y es que el respaldo llegó desde el Monumental y por la boca de uno de los máximos ídolos de Colo Colo, Esteban Paredes.

El 9, quien ha tenido más que un roce con los azules, salió el paso y criticó a la prensa por su actitud hacia los universitarios, indicando que "han sido solo dos partidos, yo creo que las críticas hacia 'la U' han sido excesivas".

Esteban Paredes Agencia Uno

En conversación con CDF, Paredes también se refirió a los dichos de Johnny Herrera, quien exigió que la voz del jugador se deba escuchar más en 'la U': "Yo creo que es el técnico el que tiene que tener la palabra en el tema de refuerzos. Lamentablemente si no le traen los refuerzos que él pidió, se empieza a complicar el tema con el gerente deportivo y los jugadores".

Con respecto a una posible llegada de Pablo Guede al CDA, el delantero se desentendió, indicando que "no me lo imagino, pero esto es fútbol. Los técnicos cambian, los jugadores también, es difícil, y hay que aguantar el chaparrón. Siempre hablo con Guede. Conversamos de la familia, cuando hago goles me manda mensajes y me felicita. No hemos hablado si va a volver o no".