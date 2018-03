Hoyos no se fía del virus que afecta a Vasco da Gama: “A lo mejor están todos tomando sol”

El técnico de Universidad de Chile, el argentino Guillermo Hoyos, le restó importancia al virus que afectó a Vasco da Gama , su próximo rival en el debut del Grupo 5 por la Copa Libertadores, de cara al choque de mañana martes a las 21:30 horas en el Sao Januario de Río de Janeiro.

“Me dijeron lo del virus, pero creo que no es grave. A lo mejor están todos tomando sol y nosotros creemos que tienen una virosis. No me creo eso”, sostuvo el entrenador de los azules.

Sobre su rival, el trasandino señaló que “le tenemos respeto a Vasco, pero no miedo. A la Copa Libertadores llegamos en perfectas condiciones”, en diálogo con Radio Agricultura.